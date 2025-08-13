I colleghi di TuttoSport si sono concentrati, con i voti e le valutazioni, sull'amichevole di ieri sera tra Monza e Inter. "Anche stavolta per l'Inter problemi in zona difensiva: lì c'è da lavorare", evidenzia il quotidiano, che poi si concentra sulla prova dei singoli: cresce bene Sucic, Bonny il migliore del primo tempo.

Le pagelle di TuttoSport: Martinez 5,5, Darmian 6 (Mosconi 5), De Vrij 6 (Acerbi 6), Carlos Augusto 6 (Cocchi sv); Luis Henrique 6 (Pavard 5), Sucic 6,5 (Barella sv), Asllani 5,5 (Bovo sv), Mkhitaryan 6 (Kamaté sv), Dimarco 5,5 (Bastoni sv); Esposito 7 (Thuram 6), Bonny 6,5 (Lautaro 6). Chivu 6.