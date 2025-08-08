Dopo Ngonge, il Torino ha preso dal Napoli anche Simeone. C'è però da registrare un infortunio in casa granata: stop per Alieu Njie, fermatosi a causa di un problema muscolare.

"Alieu Njie è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un quadro distrattivo parziale del muscolo ileopsoas di sinistra – si legge nella nota diffusa dalla società piemontese -. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio".

Secondo la Gazzetta dello Sport, il giocatore dovrà restare ai box per almeno 20 giorni. Di conseguenza, niente esordio per lui il prossimo 25 agosto contro l'Inter a San Siro.
 

Sezione: L'avversario / Data: Ven 08 agosto 2025 alle 09:52 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
