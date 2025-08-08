Proprio a pochi giorni dal via della Ligue 1, il Monaco ha dovuto incassare la prima sconfitta della propria serie di amichevoli di preparazione, superato in rimonta per 2-1 dall'Inter. Sconfitta commentata così dal tecnico biancorosso Adi Hütter commenta così in zona mista: "Siamo delusi per aver subito questi due gol nonostante la nostra superiorità numerica. Abbiamo fatto vedere delle buone cose, soprattutto nel primo tempo, ma l'Inter ha saputo reagire dopo l'espulsione. Questa è stata la nostra ultima amichevole e questa sconfitta dovrebbe permetterci di reagire la prossima settimana con l'accoglienza del Le Havre.

Come analizza l'esito della partita dopo l'espulsione?

"L'Inter è una grande squadra che ha appena giocato una finale di Champions League, e la sua capacità di reagire contro undici uomini lo ha dimostrato. Purtroppo abbiamo commesso qualche piccolo errore nel secondo tempo, che alla fine ci è costato la sconfitta".