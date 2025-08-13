Il pronostico sulla prossima stagione dell'Inter di Roberto Boninsegna parte da una riflessione amara: "Non è stato il Napoli a vincere l'ultimo scudetto, ma siamo stati "noi" a regalarlo...", le parole dell'ex bomber nerazzurro alla Gazzetta dello Sport. Che vede di buon occhio l'eventuale innesto di Ademola Lookman, ma a patto che non venga cambiato il copione tattico che ha fatto le fortune della squadra negli ultimi anni: "Con il nigeriano l'Inter avrebbe una forza offensiva che nessuno ha in Italia, ma terrei il 3-5-2 come modulo di riferimento. Chivu più che altro deve lavorare sugli errori di gestione che sono costati caro in passato".