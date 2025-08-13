Dopo lo strappo ufficiale delle scorse ore con il Paris Saint-Germain, certificato dalla mancata convocazione per la Supercoppa europea di stasera da parte di Luis Enrique, per Gianluigi Donnarumma è tempo di voltare pagina con l'auspicio di ricominciare da un club inglese. Come svelato dal suo agente, Enzo Raiola, in esclusiva a Sportmediaset: "Alcuni club di Premier League si stanno muovendo ed è il campionato al quale Gigio aspira, anche da un punto di vista professionale - le sue parole -. Dopo essere stato in Italia e al PSG, la Premier ti potrebbe dare quello step in avanti successivo perché andresti a giocare nel campionato migliore del mondo. Lo step Premier è preso in considerazione perché pensiamo che per un calciatore importante come Gigio possa essere la collocazione giusta. Anche perché la storia dice che l'unico italiano ad aver vinto la Premier è Mario Balotelli. Se potesse diventare un altro italiano a vincerla, per noi sarebbe una cosa bellissima. La storia dice che per gli italiani è difficilissimo vincerla".

Il Manchester City è spettatore interessato della vicenda, ma non ha ancora mosso passi formali, come puntualizzato da Raiola: "Le voci sull'interesse di Guardiola ci sono arrivate. La verità è che non abbiamo mai parlato con Guardiola perché fino a poco tempo fa si pensava di restare a Parigi, anche quest'anno. Dopo la comunicazione del mancato rinnovo ho detto: 'Restiamo un altro anno e poi andiamo via'. Questa era anche la volontà di Gigio".