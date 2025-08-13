Giovanni Leoni, difensore del Parma, potrebbe molto presto lasciare l'Italia in direzione Premier League. Secondo il Corriere dello Sport, il classe 2006 ha già detto 'sì' ai Reds, senza esitazioni. Nelle scorse settimane erano iniziati i primi contatti con l'entourage del calciatore, portati avanti con ottimismo. Negli ultimi giorni la pista si è scaldata molto e il Liverpool garantisce al Parma 35 milioni di euro con bonus richiesti. Nel dialogo anche la possibilità di lasciare Leoni un anno in prestito al Parma. La chiusura può arrivare questa settimana.