Domani l'Inter sarà a Montecarlo per l'amichevole contro il Monaco. Quest'oggi i colleghi di Cronache di Spogliatoio hanno fatto due chiacchiere con il tecnico dei monegaschi, Adi Hütter, che si è soffermato in generale sulle ambizioni del club biancorosso, ma non solo. L'intervista tocca ovviamente il tema della competitività del Monaco in Ligue 1: "Parlare di vincere il titolo in Francia è un po’ difficile, ma siamo ambiziosi. Il gap per ora è stato troppo grande, ma ci siamo mossi sul mercato per cambiare mentalità e provare a colmarlo - ha spiegato. Abbiamo visto tutti cosa è riuscito a fare il PSG l’anno scorso e quanto sono forti. Ma noi abbiamo le nostre ambizioni. Dobbiamo lavorare sulla mentalità".

Qualcosa non è andato come dalle parti di Monaco avrebbero voluto. Lo dice proprio Hutter: "In passato abbiamo perso punti contro squadre di bassa classifica. Per questo abbiamo preso giocatori di esperienza sul mercato: vogliamo fare un altro step. Abbiamo tanti giovani pieni di talento, alcuni arrivano dalla nostra Academy come Akliouche o Ben Seghir. Però serve anche l’esperienza: ecco perché sono arrivati Eric Dier e Paul Pogba", ha spiegato.

Sulla filosofia di gioco, il tecnico ha poi aggiunto: "Nella mia carriera ho imparato tanto da altri allenatori. Sono partito ossessionato dal lavoro sul possesso palla, adesso con la mia squadra lavoro tantissimo sulla la reazione quando perdiamo il possesso, la riaggressione. Non tutti possono avere la stessa filosofia di gioco. C’è chi quando perde il possesso si mette dietro la linea della palla e difende. Noi invece la palla ce la vogliamo andare a riprendere il prima possibile", ha concluso Hütter.