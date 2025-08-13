La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla di 'pericolo game over' rispetto al progetto di Milan e Inter di costruire il nuovo San Siro. Il 'gioco dell'oca', così come lo definisce la rosea citando il presidente rossonero Paolo Scaroni, in queste settimane ha costretto le parti in gioco all'ennesimo standby che ora rischia di far dilatare ulteriormente i tempi, con il pericolo che la compravendita del Meazza si avvicini al 10 novembre, data nella quale scatterebbe il vincolo storico-architettonico sul secondo anello dello stadio, che non ne permetterebbe la demolizione.

Il terremoto giudiziario sull'urbanistica milanese di queste settimane non ha scoraggiato il sindaco Beppe Sala, che ha già fatto sapere di voler andare avanti per la sua strada, rinviando ogni discorso a settembre. Il problema ora è tutto politico perché all'interno della maggioranza qualcuno ha chiesto un segnale di discontinuità rispetto al passato, anche sul dossier dello stadio. Ecco perché il primo cittadino, secondo la rosea, spera di riuscire a trovare qualche voto nell'opposizione. Da parte loro, i club mantengono una certa fiducia di base, sapendo che il prossimo mese sarà quello del dentro o fuori.