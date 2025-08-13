Inter Women sbarca su due nuove piattaforme social. La squadra femminile, infatti, è da oggi pomeriggio presente anche su Instagram e TikTok, come annunciato anche attraverso il sito ufficiale.

"Si apre un nuovo capitolo per l’Inter Women che sbarca ufficialmente su Instagram e TikTok con profili interamente dedicati: spazi esclusivi per dialogare ancora più da vicino con tifosi e appassionati e per celebrare il talento e la crescita costante del calcio femminile in casa nerazzurra", si legge infatti su inter.it.