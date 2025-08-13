La Gazzetta dello Sport apre così la prima pagina del quotidiano in edicola domani: “Inter, così sei dietro. Otto ex nerazzurri avvisano Chivu, A Monza solo pari”.
Spazio anche a Donnarumma: “Gigio, veleni e City: “Il PSG ha voluto mandarmi via”. Ma chiede 50 milioni.
Data: Mer 13 agosto 2025 alle 01:04
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
TS - Con Chivu ecco la versione 3.0 di Thuram: posizione più arretrata rispetto allo schieramento di Inzaghi
- 01:04 Prima GdS - Inter, così sei dietro. Otto ex nerazzurri avvisano Chivu. Gigio, veneni e City
- 00:43 Chivu a ITV: "Ho visto spirito positivo, la squadra ci tiene a fare risultati. Arriveremo pronti alla prima"
- 00:00 Dal campo diverse note positive, fuori sensazioni antipatiche
- 23:48 videoEsposito, messaggio ai tifosi dopo Monza-Inter: "Contento per il gol, ci vediamo presto"
- 23:32 L'agente di Donnarumma: "Sono esterrefatto, mancanza di rispetto del PSG. Valutiamo azioni legali"
- 23:18 Carlos Augusto: "Chivu sta dimostrando che ha qualità. Obiettivi? Siamo l'Inter, faremo una grande stagione"
- 23:14 Coppa Italia, decisione vintage: inversione di campo per Hellas-Audace Cerignola. Chi vince trova l'Inter
- 23:06 Esposito a SI: "Con Chivu bella storia, insieme dall'U14 a oggi. Stiamo lavorando tanto"
- 23:06 Monza-Inter, le pagelle - Esposito, altro che Robin. Sucic, sprazzi di qualità. Asllani mette impegno
- 23:00 L'Inter fa 3 su 3 nella preseason: il Monza annulla la rimonta poi si arrende ai rigori. Pio, supergol di tacco
- 21:23 Donnarumma dice addio al Paris Saint-Germain: "Non potrò far più parte di questo gruppo". Guardiola lo aspetta
- 21:17 Luis Enrique: "Donnarumma portiere top, ma questa è la vita del calciatore"
- 21:01 Zazzaroni: "Lookman, il silenzio dell'Atalanta è quasi irrispettoso"
- 21:00 Goldoni: "Mi auguro Lookman vada all'Inter. Non sostengo il comportamento, ma..."
- 20:46 Villarreal-Barcellona a Miami, il Real Madrid non ci sta: "Fermo rifiuto, altera l'equilibrio competitivo"
- 20:40 Zamorano: "L'Inter è sulla strada giusta. Lookman? Magari. E Pio Esposito ha grinta"
- 20:32 UFFICIALE - Due cessioni in prestito per l'Inter Women: salutano Tironi e Diaz
- 20:17 Monza-Inter, sette indisponibili per Chivu: Zielinski e Bisseck out per precauzione, Calhanoglu e Dumfries affaticati
- 20:07 Dionisi: "Chivu giusta conseguenza dopo Inzaghi. L'Inter può fare una stagione migliore della scorsa, perché no?"
- 20:04 Pizzi: "All'Inter serve un rinforzo in difesa. Chivu intelligente, la società abbia pazienza"
- 19:54 Monza, Pessina: "Inter fortissima, nulla da dire. Sarà un bel test per capire a che punto siamo"
- 19:51 Collovati: "Lookman? L'Inter ha detto basta, ma è una strategia. E alla fine..."
- 19:46 Monza, Bianco: "Con l'Inter amichevole di alto livello, ecco cosa voglio vedere questa sera"
- 19:36 FOTO - Monza-Inter, amichevole in trasferta: kit away per Lautaro e compagni
- 19:22 Vicario: "Donnarumma? Posso solo augurargli il meglio. Sta a lui e al club..."
- 19:08 L'Equipe - Via Coman, il Bayern ripensa a Nkunku: Eberl ci aveva già provato
- 19:03 SI - Lookman, l'Atalanta spara alto: richiesta di 55 milioni di euro. Nessuna chiamata dell'Inter dopo la rottura
- 18:56 Frattesi-Inter al lavoro per rinnovare, ma il futuro non è certo: occhio alla Premier League
- 18:40 UFFICIALE - Sebastiano Esposito dice addio all'Inter: l'attaccante va al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto
- 18:26 Nasce il fantacalcio di FcInterNews, ricchi premi in palio: come partecipare
- 18:12 SM - Leoni, il Liverpool arriva a 30 milioni più bonus. Offerte dall'Italia? Questa la situazione
- 17:57 Il Liverpool trova l'accordo per Guehi, ma non molla Leoni: il punto
- 17:43 Fuori dall'Europa League, il Crystal Palace non ci sta: "Alcuni club hanno privilegi unici"
- 17:30 GdS - Donnarumma in Italia? Inter e Juve ci hanno pensato. Si fa largo un'ipotesi per quest'estate
- 17:16 Tacchinardi: "Napoli favorito, ha due squadre. Ma se l'Inter prende Lookman sposta gli equilibri"
- 17:02 Agnelli: "Nessuna società italiana è cresciuta al ritmo delle big europee. E sui problemi del calcio italiano..."
- 16:48 Marino: "Lookman? Possibile un terzo incomodo. Comportamento da condannare perché..."
- 16:34 Quote Scudetto, Napoli sempre più in pole position. Inter la più diretta inseguitrice
- 16:19 Juventus, Cambiaso sentenzia: "Griglia Scudetto? Non ce ne frega niente"
- 16:04 L'Under 17 di Handanovic si aggiudica il Memorial Seghedoni: 2-0 al Modena in finale
- 15:49 Dembélé rivive la finale di Monaco: "Inter presa per la gola dall'inizio, non volevamo concederle nulla"
- 15:35 Sky - Il Liverpool sempre più forte su Leoni. Parma pronto a trattare per almeno 30 milioni
- 15:20 In Grecia insistono: l'Inter valuta un'offerta per Santiago Hezze dell'Olympiacos entro la fine del mercato
- 15:05 Taremi, blitz del Fulham: in caso di riduzione di stipendio si potrà fare. E lui si è informato sulla squadra
- 14:52 Sabato a Lumezzane debutto ufficiale per l'Inter U23 in Coppa Italia di C: designato l'arbitro
- 14:39 Monza-Inter, dalle 17 scattano le modifiche alla viabilità intorno all'U-Power Stadium: le indicazioni
- 14:25 Akliouche-Inter, Romano spiega: "Gradimento ma nessuna offerta. Le richieste del Monaco spaventano tutti"
- 14:10 Pagliuca: "Fossi in Donnarumma starei un anno al PSG e poi via a zero. Magari all'Inter..."
- 13:56 Donnarumma rompe col PSG, Abbiati: "C'è della follia o è successo qualcosa che non sappiamo"
- 13:42 Skriniar, frecciatine al PSG: "Avrei voluto tornare prima al Fenerbahce, mi sono sempre allenato bene"
- 13:28 PSG, Luis Enrique non si nasconde: "Fare il bis in Champions è un sogno possibile"
- 13:14 Corsera - Chivu pronto a far ruotare la rosa contro il Monza: l'Inter cerca conferme
- 13:00 Ora è ufficiale: niente Supercoppa per Donnarumma, il PSG lo estromette dall'elenco dei convocati
- 12:50 GdS - Nuovo test contro il Monza, occhi puntati su Esposito e Bonny
- 12:40 Galatasaray su Pavard e c'è anche una proposta per Sommer. Il Cimbom chiede però delle condizioni 'particolari'
- 12:30 Repubblica - Donnarumma fuori porta: a Manchester lo aspettano. Su Leoni piomba il Liverpool
- 12:20 Corsera - I dilemmi del gol: Lookman si può sbloccare? Piace Nusa, ma il Lipsia può fare muro
- 12:10 Corriere BO - Dopo Ugrinic, Bologna beffato anche per Lennon Miller. Il sogno è sempre Asllani
- 12:00 TS - Capitolo Donnarumma, in cima alla lista delle pretendenti c'è lo United
- 11:46 TS - Monza-Inter, altro test per i nerazzurri: le probabili formazioni. Darmian e Dumfries dal 1'
- 11:32 TS - Leoni, il Parma respinge l'offerta del Bournemouth. L'Inter ritiene eccessiva la valutazione
- 11:22 Il Torino pensa ad Asllani per completare il centrocampo. Per ora nessun contatto tra club
- 11:17 Le Figaro - L'Inter vuole Akliouche. E non si fa spaventare dalla barriera dei 70 mln del Monaco
- 11:04 TS - Con Chivu ecco la versione 3.0 di Thuram: posizione più arretrata rispetto allo schieramento di Inzaghi
- 10:50 Corriere Bergamo - Lookman, il Napoli è pronto a riprovarci: sul tavolo un contratto stellare
- 10:35 Spalletti e i giovani azzurri: "Pio Esposito mi fa ben sperare per il futuro. E Leoni lo avevo convocato"
- 10:22 GdS - Occhi su Frendrup a centrocampo, ma Zielinski deve uscire. Sirene turche per Pavard
- 10:08 TS - Galatasaray pronto a muoversi per Pavard: l'Inter attende un'offerta
- 09:54 CdS - Thuram costretto a inseguire: al momento parte dietro nelle gerarchie
- 09:40 TS - Lookman a Londra, gli agenti in Italia: le prossime mosse delle parti