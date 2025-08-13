La Gazzetta dello Sport apre così la prima pagina del quotidiano in edicola domani: “Inter, così sei dietro. Otto ex nerazzurri avvisano Chivu, A Monza solo pari”.

Spazio anche a Donnarumma: “Gigio, veleni e City: “Il PSG ha voluto mandarmi via”. Ma chiede 50 milioni.

