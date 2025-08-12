“Schiaffo Gigio, Donnarumma caso Nazionale”. Si apre così la prima pagina relativa a Gianluigi Donnarumma sulla Gazzetta dello Sport. “È fuori dal PSG, rabbia Gattuso.

Spazio anche all’Inter: “Lookman, l’Atalanta non molla, è pronta a tenerlo. Ma lui vuole solo l’Inter”.

Sezione: Rassegna / Data: Mar 12 agosto 2025 alle 01:08
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
