Nuove uscite a titolo temporaneo per le Inter Women. La società nerazzurra ha annunciato questo pomeriggio la cessione in prestito dell'attaccante 19enne Carolina Tironi, che va a fare un'esperienza annuale a Bologna. Parallelamente, saluta anche il difensore 21enne Hilary Diaz, che va al Fleury per un anno. A seguire i due comunicati: 

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Carolina Tironi: l’attaccante classe 2006 si trasferisce al Bologna a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026. Contestualmente Carolina ha firmato il rinnovo di contratto con il nostro Club fino al 30 giugno 2028".

FC Internazionale Milano comunica la cessione di Hillary Diaz: il difensore classe 2004 si trasferisce al Fleury a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026".

