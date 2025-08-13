Sempre senza peli sulla lingua le analisi di Paolo Di Canio, interpellato sulla vicenda Lookman ai microfoni del Corriere della Sera: "In Premier non sanno neanche bene chi è Lookman, la richiesta di 50 milioni è un'esagerazione. Ma l'Atalanta fa la sua parte. Il calciatore, invece, si sta comportando male: devi allenarti con la tua squadra, anche se te ne vuoi andare. Mettici la faccia e la correttezza. I Percassi finora hanno fatto benissimo a non cedere ai suoi atti di forza".

Che Serie A sta per iniziare?

"Prospettiva è duplice: l'Italia continua a essere il cimitero degli elefanti. Prima erano Ronaldo e Ribery, oggi Modric e De Bruyne. Ma c0p anche molta curiosità per gli allenatori: Allegri, Chivu, Gasperini alla Roma in particolare".

Si aspettava la scelta Chivu?

"Non ci nascondiamo: ci raccontano che è stata la prima scelta, non credo. L'Inter ha avuto a portata di mano la soluzione meno dispendiosa, può andar bene e sono stai bravi. Scelta quindi intelligente con l'obiettivo di svecchiare la rosa e affidare i giovani a un allenatore che sa come trattarli. Curioso anche dal punto di vista tattic. Griglia? Metto il Napoli davanti, poi Inter e Milan alla pari".