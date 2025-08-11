Matteo Zamarian, portiere della Primavera classe 2006, è pronto a continuare il suo percorso in nerazzurro. Secondo quanto raccolto da Fcinternews.it, infatti, l'estremo difensore ha rinnovato il suo contratto fino al 2028. Per Zamarian, finora, 12 presenze in Primavera 1, 14 in Under 18 e anche due apparizioni in Youth League. Operazione coordinata dall'agenzia MP Management.