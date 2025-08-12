"Gli unici intoppi della preseason sono arrivati per il cambio di proprietà, ma la società ha le idee chiare e siamo vigili sul mercato. Per l'inizio della stagione saremo pronti". Così Paolo Bianco, tecnico del Monza, prima dell'amichevole di stasera contro l'Inter.

Ha paura di perdere qualche pezzo?

"Mi fido tantissimo della società, egoisticamente spero restino tutti al Monza. Ma altruisticamente alcuni sono molto forti per la categoria e meriterebbero di andare via".

Che campionato si aspetta?

"Difficile, la Serie B è quello più complicato tra i professionistici in Italia".

Cosa si aspetta di vedere stasera?

"Voglio vedere la continuità, ho scelto amichevoli di alto livello. Con l'Atalanta abbiamo fatto un'ora benissimo, con l'Inter voglio vedere lo step che non ho visto nell'ultima mezzora con l'Atalanta".

Ha chiesto consigli a De Zerbi e ad Allegri?

"Non sento molto spesso Roberto, col mister ci vedremo a cena. Devo portare avanti la mia idea".