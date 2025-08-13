Si è conclusa l'avventura di Sebastiano Esposito con l'Inter: l'attaccante di Castellammare di Stabia è stato infatti ufficializzato ieri come nuovo acquisto del Cagliari, che ha prelevato il giocatore in prestito ma con obbligo di riscatto, e che si è legato ai rossoblu fino al 2030. Esposito, dal proprio profilo Instagram, ha voluto mandare un messaggio alla sua ex squadra sottolineando: "Grazie infinite. Non sarà mai un addio, è stato un sogno. Ci vediamo presto", corredato da un piccolo archivio fotografico della sua militanza nell'Inter.