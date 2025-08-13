L’acquisto di Lucas Chevalier dal Lille, la mancata convocazione per la finale di Supercoppa Europea e le perentorie parole di Luis Enrique: la storia tra Gigio Donnarumma e il Paris Saint-Germain è ai titoli di coda. Il capitano azzurro, con il contratto in scadenza a giugno 2026, non dovrebbe aspettare la prossima estate per andare via e secondo i bookmakers è il Manchester City la squadra favorita per il suo acquisto, offerta a 1,20 su Snai, seguita dai cugini dello United a 4,50.

Resiste l’opzione Inter secondo i betting analyst di Sisal, opzione data a 5, seguita dal Chelsea a 5,50. Restando alle altre big italiane, la Juventus è proposta a 9, con un ritorno al Milan lontanissimo a 50 volte la posta.