Nelle ultime ore si è aperta una pista concreta per Mehdi Taremi, ancora in uscita dall'Inter dopo appena una stagione. L'attaccante iraniano, che ha già respinto le proposte di Botafogo e Flamengo perché vuole restare in Europa, preferirebbe un'esperienza in Premier League e questa opportunità potrebbe dargliela il Fulham, club di Londra. La condizione, come riporta il giornalista connazionale Hatam Shiralizadeh, è che il classe '92 accetti una riduzione dell'attuale ingaggio di 3 milioni netti. Se da parte sua ci fosse questa apertura, l'operazione potrebbe definirsi in pochi giorni.

Taremi si è anche consultato con l'ex ala del Fulham, Ashkan Dejagah, in merito a questa decisione.