Stefano Tacconi non inserisce la 'sua' Juventus tra le principali candidate allo scudetto 2025-26: "Dovrà dimostrare di essere all'altezza - le parole dell'ex portiere bianconero alla Gazzetta dello Sport -. Tra le favorite metto il Napoli, che ha un martello come Conte e vuole comprare ancora dopo aver già fatto un ottimo mercato. Poi cito il Milan di Allegri e l'Inter, che è sempre una corazzata".