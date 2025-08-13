L'edizione odierna del Corriere dello Sport propone un'intervista esclusiva a Giuseppe Bergomi, che si concentra sulla nuova Inter di Chivu: "Servirà la giusta forza mentale, quella che negli ultimi anni ha fatto essere l'Inter la più brava a fare un certo tipo di calcio. All'Inter va l'elogio dell'ambizione. Il grande lavoro che deve fare Chivu è entrare nella testa dei ragazzi che arrivano da un grande ciclo dove hanno speso tanto. A oggi tra i nuovi non ci sono titolari, può essero soltanto Sucic".

Ancora Bergomi che analizza la figura di Chivu: "Chivu? Non deve ingannare il suo modo di essere, lui ha carattere, sa fare scelte giuste. Questa Inter va rimotivata. I giocatori devono avere la voglia di soffrire. Come dice Allegri, devono saper stare lì con sofferenza. Modulo? Per me a oggi è il 3-5-2 perché se giochi in modo diverso, gente così davanti devi sostenerla. I centrocampisti dell'Inter sono tutti numeri dieci. In fase difensiva soffrono".

Scudetto? Il Napoli ha fatto le cose per bene, a partire dall'arrivo di De Bruyne che porta grande talento in un campionato dove gli ultratrentenni funzionano ancora bene. Hanno una squadra fisica. Per me il Napoli è la squadra che si è strutturata meglio".

Dunque una considerazione sul Milan: "Negli ultimi anni hanno sempre avuto grande talento, ma gli mancava sempre qualcosa. Allegri è un allenatore vincente, possono dare maggior noia al Napoli", ha concluso Bergomi.