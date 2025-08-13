Francesco Pio Esposito non è solo l'attaccante del futuro dell'Inter, ma anche quello su cui Cristian Chivu può fare affidamento nel presente. E' quanto si legge nel pezzo di cronaca della Gazzetta dello Sport dopo l'amichevole tra i nerazzurri e il Monza, dove il classe 2005 ha trovato la via del gol con uno splendido colpo di tacco. Tanto da meritarsi un 7 in pagella: "Di questa serata afosa resterà soprattutto la bellezza della sua intuizione", si legge nel commento dei giornalisti della rosea. Che, invece, bocciano Federico Dimarco con un 5,5 per 'incertezze varie' come l'errore sul gol brianzolo di Ciurria.