Ieri sera allo U-Power Stadium, tra gli ospiti illustri in tribuna, c'era anche Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna. Tra i tanti giocatori scesi in campo, è verosimile che il suo occhio sia caduto soprattutto su Kristjan Asllani, autore di una buona prestazione contro il Monza.

Il Bologna è infatti tra le squadre che ha mostrato interesse per il centrocampista albanese, a quanto pare disponibile a un trasferimento in Emilia se ce ne fosse l'opportunità.