Il futuro di Giovanni Leoni sarà in Premier League? Le indicazioni in tal senso sono sempre più consistenti e anche l'edizione odierna di TuttoSport si concentra sulla trattativa: oltre al difensore dei ducali, il club campione d'Inghilterra può affondare il colpo per Marc Guehu, difensore del Crystal Palace. Capitolo Donnarumma: City in pole, ma prima serve cedere Ederson.