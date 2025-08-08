Autore dell'illusorio gol del vantaggio nella gara poi ribaltata nella ripresa dall'Inter, la stella del Monaco Maghnes Akliouche si è fermato in zona mista per parlare coi cronisti presenti di questo match: "Abbiamo giocato contro una buona Inter, una grande squadra europea, anche se avremmo potuto segnare di più. Nonostante tutto, siamo contenti della nostra preparazione perché abbiamo lavorato bene e spero che possiamo iniziare bene questa stagione. Abbiamo lavorato duramente per essere pronti per Le Havre con lo staff che sta facendo un ottimo lavoro, quindi il nostro obiettivo ora è iniziare bene sabato prossimo. Poi sono contento di aver segnato di nuovo, anche se dovrò essere decisivo fin dall'inizio delle gare, è importante per me. Il mio gol stasera? Ho tirato e per mia fortuna è entrato benissimo!".