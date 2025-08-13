L'edizione odierna di Repubblica si concentra sui movimenti di mercato in casa Inter, in entrata e in uscita. Secondo il quotidiano, Ademola Lookman si trova sempre a Londra ed è possibile che l'Atalanta possa ufficialmente chiedere 55 milioni per acquistare il nigeriano. Intanto si cerca di piazzare Taremi al Fulham, mentre il Torino si muove per Asllani.

Sezione: Rassegna / Data: Mer 13 agosto 2025 alle 13:25
Autore: Niccolò Anfosso
vedi letture
Print