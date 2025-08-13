Giovanni Leoni è vicino alla Premier League, in trattativa avanzata per andare al Liverpool. A raccontarlo è Matteo Moretto dal canale Youtube di Fabrizio Romano, con un aggiornamento sulla situazione del giovane difensore.

Ci sono dialoghi che stanno andando avanti da diverse settimane, in tal senso. Non è stato mai accostato con forza ad Inter o Milan, dice Moretto, perché c'era la sensazione che potesse arrivare il Liverpool con un'offerta importante. Il Parma, nel frattempo, ha già cominciato a cercare un sostituto.