Continua a tenere banco la querelle relativa a Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma che può accendere questi ultimi 20 giorni di calciomercato. Secondo TuttoSport il Parma ha rifiutato nel weekend un'offerta di 30 milioni pervenuta dal Bournemouth. Il giocatore fa sempre gola all'Inter, ma i nerazzurri ritengono eccessiva la valutazione di 40 milioni. Ecco perché il Liverpool sta pensando di fare un affondo decisivo.