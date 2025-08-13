Lookman o non Lookman, l'Inter se la giocherà comunque per lo scudetto. E' la convinzione espressa da Andrea Stramaccioni alla Gazzetta dello Sport che definisce i nerazzurri 'squadra competitiva, alla pari col Napoli'. Certo, con il nigeriano in più, evidenzia Strama, Cristian Chivu avrebbe 'una lettura tattica in più' e quell'alternativa a Thuram e Lautaro che è mancata a Simone Inzaghi portando via 'punti decisivi' in chiave tricolore.