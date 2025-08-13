Lookman o non Lookman, l'Inter se la giocherà comunque per lo scudetto. E' la convinzione espressa da Andrea Stramaccioni alla Gazzetta dello Sport che definisce i nerazzurri 'squadra competitiva, alla pari col Napoli'. Certo, con il nigeriano in più, evidenzia Strama, Cristian Chivu avrebbe 'una lettura tattica in più' e quell'alternativa a Thuram e Lautaro che è mancata a Simone Inzaghi portando via 'punti decisivi' in chiave tricolore.
Sezione: News / Data: Mer 13 agosto 2025 alle 15:06
Autore: Mattia Zangari
Autore: Mattia Zangari
Altre notizie - News
Corsa scudetto, per Tacconi è sfida a tre: "L'Inter è sempre una corazzata, la vedo favorita con Napoli e Milan"
Stramaccioni: "Inter da scudetto anche senza Lookman. Con il nigeriano più letture tattiche per Chivu"
Collovati non ha dubbi: "Inter, prenderei Leoni più che Lookman. I grandi cicli nascono dalle difese"
Altre notizie
Mercoledì 13 ago
- 16:30 fcinCentrocampo, per un nuovo innesto serve l'uscita di Zielinski: la posizione del polacco e dell'Inter
- 16:16 Corsa scudetto, per Tacconi è sfida a tre: "L'Inter è sempre una corazzata, la vedo favorita con Napoli e Milan"
- 16:02 Sartori (diesse Bologna) ieri allo U-Power Stadium: occhi puntati su Asllani
- 15:49 Corsera - Chivu vuole un'Inter diversa da quella di Inzaghi: i tratti identitari
- 15:35 Il saluto di Sebastiano Esposito all'Inter: "Non sarà mai un addio, è stato un sogno. Ci vediamo presto"
- 15:21 L'Inter valuta anche il nome di Santiago Hezze per la mediana: la posizione dell'Olympiacos
- 15:06 Stramaccioni: "Inter da scudetto anche senza Lookman. Con il nigeriano più letture tattiche per Chivu"
- 14:52 UCL, ai playoff il Fenerbahçe di Mourinho e la Stella Rossa di Arnautovic. Oltre a tre sorprese
- 14:37 Club Brugge in rimonta sul Salisburgo: solo i Rangers tra Stankovic e il girone di Champions
- 14:23 Sacchi: "Leoni al Liverpool? Sono contento, ma preferirei che a contenderselo fossero le big italiane"
- 14:08 Collovati non ha dubbi: "Inter, prenderei Leoni più che Lookman. I grandi cicli nascono dalle difese"
- 13:53 Napoli, Conte: "Vinto uno scudetto straordinario dopo un anno di ricostruzione. I nuovi arrivi? Non stravolgeranno l'11 titolare"
- 13:38 Secolo XIX - Genoa, per Frendrup la stessa promessa fatta a De Winter. Dall'Inter più di un interessamento
- 13:25 Repubblica - Lookman sempre a Londra: l'Atalanta chiede 55 milioni? Su Asllani si muove il Torino
- 13:10 L'arrivederci di Motta all'Inter: "Questo non è un addio, ma un passaggio naturale verso un nuovo capitolo"
- 12:56 L'agente di Donnarumma: "L'aspirazione di Gigio è la Premier. City? Mai parlato con Guardiola"
- 12:40 Di Canio su Lookman: "In Premier non sanno neanche bene chi sia. 50 mln eccessivi, ma lui si sta comportando male"
- 12:35 Sky - Percassi in UK per Muniz, possibile un incontro con Lookman a fari spenti
- 12:25 Corriere di Bergamo - Lookman, l'Atalanta non fa il prezzo e attende nuove offerte. L'Inter non andrà oltre i 50 mln
- 12:17 SI - Liverpool-Parma, contatti ufficiali per Leoni. I ducali cercano il sostituto
- 12:10 Gazzetta di Parma - Leoni, ipotesi Inter raffreddata. Il Liverpool fa sul serio: l'affare può decollare
- 11:59 Cagliari, Giulini: "Esposito, strategia cambiata dopo l'inserimento del Parma. Ho definito l'affare con Marotta"
- 11:45 CF - Abbonamenti, cresce la passione per la nuova stagione: Inter e Roma in cima alla classifica, molto bene il Genoa
- 11:40 UFFICIALE - Inter U23, altro rinforzo per Vecchi: dal Cesena arriva Antonio David
- 11:30 TS - Liverpool vicino a Leoni. Donnarumma-City, ma prima serve la cessione di Ederson
- 11:15 TS - Test a Monza, altra sbavatura per Dimarco. Cresce bene Sucic, Pavard insufficiente
- 11:05 CdS - Capitolo uscite: Taremi vicino al Fulham (scavalcato il Leeds). Asllani, Torino interessato
- 10:55 Altobelli: "Lookman-Lautaro-Thuram tridente da sogno. Prenderei anche un difensore, serve ringiovanire"
- 10:45 CdS - Leoni dice 'sì' al Liverpool senza esitazioni: 35 milioni al Parma, si chiude in settimana?
- 10:35 TS - Asllani, Torino pronto a fare sul serio: l'Inter lo valuta 18 mln. Ma con una percentuale sulla rivendita...
- 10:30 Veron: "Inter, serve un acquisto per ogni reparto. Chivu? Ci sarà bisogno di un periodo di assestamento"
- 10:25 TS - Lookman, si scalda l'opzione Inter? Gli agenti oggi in Italia: basterà un rilancio intorno ai 50 mln?
- 10:20 Carlos Augusto a SM: "I nuovi acquisti faranno bene. Sono forti, per questo sono all'Inter"
- 10:15 Pio Esposito: "Lautaro e Thuram due fenomeni. Partita ribaltata col Monza? Frutto di una grande mentalità vincente"
- 10:05 Bergomi: "Chivu deve entrare nella testa dei ragazzi. I nuovi? Solo Sucic può essere titolare"
- 09:55 CdS - Lookman alleato dell'Inter: nigeriano irremovibile, non vuole tornare a Bergamo
- 09:45 GdS - Nuovo San Siro, settembre mese del dentro o fuori. Inter e Milan mantengono una certa fiducia di base
- 09:35 Carlos Augusto a ITV: "Più aggressività e verticalità con Chivu. Sappiamo che dobbiamo migliorare molto"
- 09:25 Esposito a ITV: "E' una grande emozione segnare con la maglia dell'Inter. Con Bonny mi trovo bene"
- 09:10 Crespo: "Inter, Lookman sarebbe un super affare. Ma c'è qualcosa da sistemare in difesa e in mezzo"
- 08:55 La griglia scudetto di Di Canio: "Napoli favorito, Inter e Milan assieme in seconda fila"
- 08:45 Boninsegna: "L'Inter avrebbe una forza offensiva unica con Lookman. Ma non cambierei il 3-5-2"
- 08:35 GdS - Inter, Pio Esposito tacco da 7 in pagella: non è solo l'attaccante del futuro. Dimarco in ritardo: 5,5
- 08:25 GdS - Taremi, esperienza all'Inter finita: scatto del Fulham, ma c'è superare il nodo stipendio
- 08:15 GdS - Lookman suda lontano da Zingonia con in testa solo l'Inter. Si aspetta la mossa degli agenti
- 01:04 Prima GdS - Inter, così sei dietro. Otto ex nerazzurri avvisano Chivu. Gigio, veneni e City
- 00:43 Chivu a ITV: "Ho visto spirito positivo, la squadra ci tiene a fare risultati. Arriveremo pronti alla prima"
- 00:00 Dal campo diverse note positive, fuori sensazioni antipatiche
Martedì 12 ago
- 23:48 videoEsposito, messaggio ai tifosi dopo Monza-Inter: "Contento per il gol, ci vediamo presto"
- 23:32 L'agente di Donnarumma: "Sono esterrefatto, mancanza di rispetto del PSG. Valutiamo azioni legali"
- 23:18 Carlos Augusto: "Chivu sta dimostrando che ha qualità. Obiettivi? Siamo l'Inter, faremo una grande stagione"
- 23:14 Coppa Italia, decisione vintage: inversione di campo per Hellas-Audace Cerignola, sognando l'Inter
- 23:06 Esposito a SI: "Con Chivu bella storia, insieme dall'U14 a oggi. Stiamo lavorando tanto"
- 23:06 Monza-Inter, le pagelle - Esposito, altro che Robin. Sucic, sprazzi di qualità. Asllani mette impegno
- 23:00 L'Inter fa 3 su 3 nella preseason: il Monza annulla la rimonta poi si arrende ai rigori. Pio, supergol di tacco
- 21:23 Donnarumma dice addio al Paris Saint-Germain: "Non potrò far più parte di questo gruppo". Guardiola lo aspetta
- 21:17 Luis Enrique: "Donnarumma portiere top, ma questa è la vita del calciatore"
- 21:01 Zazzaroni: "Lookman, il silenzio dell'Atalanta è quasi irrispettoso"
- 21:00 Goldoni: "Mi auguro Lookman vada all'Inter. Non sostengo il comportamento, ma..."
- 20:46 Villarreal-Barcellona a Miami, il Real Madrid non ci sta: "Fermo rifiuto, altera l'equilibrio competitivo"
- 20:40 Zamorano: "L'Inter è sulla strada giusta. Lookman? Magari. E Pio Esposito ha grinta"
- 20:32 UFFICIALE - Due cessioni in prestito per l'Inter Women: salutano Tironi e Diaz
- 20:17 Monza-Inter, sette indisponibili per Chivu: Zielinski e Bisseck out per precauzione, Calhanoglu e Dumfries affaticati
- 20:07 Dionisi: "Chivu giusta conseguenza dopo Inzaghi. L'Inter può fare una stagione migliore della scorsa, perché no?"
- 20:04 Pizzi: "All'Inter serve un rinforzo in difesa. Chivu intelligente, la società abbia pazienza"
- 19:54 Monza, Pessina: "Inter fortissima, nulla da dire. Sarà un bel test per capire a che punto siamo"
- 19:51 Collovati: "Lookman? L'Inter ha detto basta, ma è una strategia. E alla fine..."
- 19:46 Monza, Bianco: "Con l'Inter amichevole di alto livello, ecco cosa voglio vedere questa sera"
- 19:36 FOTO - Monza-Inter, amichevole in trasferta: kit away per Lautaro e compagni
- 19:22 Vicario: "Donnarumma? Posso solo augurargli il meglio. Sta a lui e al club..."