Lookman o non Lookman, l'Inter se la giocherà comunque per lo scudetto. E' la convinzione espressa da Andrea Stramaccioni alla Gazzetta dello Sport che definisce i nerazzurri 'squadra competitiva, alla pari col Napoli'. Certo, con il nigeriano in più, evidenzia Strama, Cristian Chivu avrebbe 'una lettura tattica in più' e quell'alternativa a Thuram e Lautaro che è mancata a Simone Inzaghi portando via 'punti decisivi' in chiave tricolore. 

Sezione: News / Data: Mer 13 agosto 2025 alle 15:06
Autore: Mattia Zangari
