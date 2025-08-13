Paolo Di Canio vede le milanesi in seconda fila nella griglia scudetto 2025-26, una griglia in cui in pole position c'è il Napoli campione d'Italia: "La squadra azzurra rimane favorita perché non ha cambiato staff tecnico e sta prendendo giocatori con l'avvallo di Conte: è lo stesso discorso che facevo con l'Inter negli ultimi anni - le parole dell'ex attaccante alla Gazzetta dello Sport -. Quanto ai nerazzurri, con un nuovo entusiasmo può anche cambiare qualcosa nei principi di gioco. Li metto con il Milan, che è guidato da un pragmatico come Allegri e non ha le coppe. Subito attaccata la Juventus, che si spingerà più avanti se andrà via Vlahovic e arriva Tonali".