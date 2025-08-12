La richiesta definitiva dell'Atalanta per lasciar partire Ademola Lookman è di 55 milioni di euro. Lo rivela in esclusiva Sportitalia, dando la notizia del blitz di Percassi a Londra per chiudere l'affare con il Fulham per Rodrigo Muniz: la Dea mette sul piatto per 40 milioni di euro più 3 milioni di euro di bonus e punta a chiudere nei prossimi giorni. Dopodiché, in caso di addio dell'attaccante nigeriano, il club bergamasco tornerà sul mercato per cercare il sostituto. 

Secondo Michele Criscitiello, inoltre, non è arrivata nessuna telefonata dall'Inter dopo la rottura del giocatore con la società orobica. L'unico interesse ufficioso per l'ex Leicester resta quello del Napoli

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 12 agosto 2025 alle 19:03
Autore: Mattia Zangari
