Autore di un gran gol contro il Monza, l’attaccante nerazzurro Francesco Pio Esposito commenta così a Sportitalia l’amichevole vinta ai calci di rigore: “È stata una grandissima emozione il gol di stasera, sono felice che siamo riusciti a vincere anche se sono serviti i calci di rigore. Serve comunque per la mentalità vincente che vogliamo costruire.

Due parole anche su Cristian Chivu: "Il nostro legame è di grandissima riconoscenza è gratitudine, c’è un legame speciale esche siamo cresciuti insieme calcisticamente, io ero in Under 14, poi in Primavera e ora in prima squadra, è una bella storia. È un’Inter che sta lavorando tanto tanto, mando un grosso in bocca al lupo a mio fratello per la stagione a Cagliari, anche se ovviamente ci sentiamo tutti i giorni in privato”.