E' l'ex Carlos Augusto a parlare ai microfoni di Sportitalia dopo Monza-Inter: "Queste partite sono importanti per arrivare pronti alla prima di campionato - la premessa del brasiliano -. E' stata una grande prova, abbiamo avuto un grande approccio, cercato l'aggressività e la verticalità che chiede il mister. Le gambe sono quelle che sono, ma saremo pronti per la prima partita ufficiale".

In che ruolo ti trovi meglio?

"A me piacciono quei due ruoli che faccio, è un bene per me (la duttilità, ndr). Lo dicevo a Inzaghi, lo dico ora con Chivu".

Gli obiettivi.

"Siamo l'Inter, dobbiamo lottare su tutti i fronti. La scorsa stagione non è finita bene, faremo di tutto per vincere".

Che allenatore è Chivu?

"E' giovane, capisce il gruppo e i calciatori. Sta dimostrando qualità e capacità, sa fare spogliatoio. Faremo una grande stagione"