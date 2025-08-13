Partiamo da un presupposto: l'Inter è ferma sull'offerta di 45 milioni per Ademola Lookman. Secondo TuttoSport, l'Atalanta non ha fatto ufficialmente un prezzo del calciatore, ma la Dea potrebbe anche partire da 55 milioni. Basterà un rilancio intorno ai 50, bonus compresi? Il quotidiano torinese s'interroga principalmente su quest'aspetto, considerando anche il fatto che se ci sarà un'apertura a trattare, ecco che l'Inter affonderòà il colpo. Altrimenti sarà costretta a cambiare obiettivo (Sancho, Nkunku?).

Gli agenti di Lookman oggi saranno in Italia, probabilmente proprio a Milano. L'Atalanta, nel frattempo, è vicina a Muniz del Fulham. Quest'affare può sbloccare Lookman-Inter?