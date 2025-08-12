La selezione Under 17 dell'Inter guidata da Samir Handanovic si è aggiudicata l'edizione 2025 del Memorial Francesco “Chicco” Seghedoni, disputata a Fanano, comune della provincia di Modena. I nerazzurri hanno sconfitto nella finale proprio i gialloblu col punteggio di 2-0, grazie ai gol firmati da Gabriel Salviato nel primo tempo e da Thomas Matarrese nel recupero del secondo tempo.
Sezione: Giovanili / Data: Mar 12 agosto 2025 alle 16:04 / Fonte: Modenacalcio.com
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Italia U19, i convocati di Bollini per la doppia amichevole contro l'Albania: presenti quattro nerazzurri
