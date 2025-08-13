E' servito l'intervento decisivo di Tommaso Giulini per completare il trasferimento dall'Inter al Cagliari di Sebastiano Esposito, ufficializzato dopo una trattativa lunga e difficile: "Ci abbiamo provato, poi si è inserito il Parma e allora abbiamo dovuto cambiare strategia, proponendo un’acquisizione definitiva - ha raccontato il numero uno del club a La Nuova Sardegna -. Poi la mia presenza è legata al fatto che certe trattative importanti nell’ultimo miglio vengono definite direttamente tra i presidenti, come in questo caso tra me e Marotta".