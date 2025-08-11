Si è chiuso con una sconfitta interna per mano dell'Inter Under 23 per 4-1 il precampionato della Pro Vercelli, il cui tecnico Michele Santoni si è espresso così al termine del match del Piola: "È stata una partita che, inevitabilmente, lascia un po’ di amaro in bocca per il risultato, anche se non rispecchia del tutto l’andamento della gara. Gli errori che ci sono costati caro li abbiamo commessi, ma meglio farli ora piuttosto che la prossima settimana. A tratti la squadra ha mostrato di voler imporre un certo tipo di partita, forse anche in maniera eccessiva. In una gara ufficiale contro un avversario di questo livello, probabilmente ci saremmo adattati di più alle loro caratteristiche; in questo caso, invece, ci siamo complicati la vita con alcune ingenuità evitabili".

Santoni evidenzia i lati positivi: "L’aspetto più importante era portare tutti i giocatori presenti a disputare i 90 minuti, e questo obiettivo è stato raggiunto. Si sono viste, a sprazzi, buone idee di gioco, segnale che il percorso intrapreso è quello giusto. La strada però è ancora lunga: non siamo ancora dove vogliamo arrivare e c’è molto lavoro da fare. Ora ci rimbocchiamo le maniche, con l’obiettivo di farci trovare pronti per la sfida di sabato prossimo".