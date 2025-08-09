Un'Inter costretta a giocare gran parte della partita in dieci uomini per l'inopinato rosso ad Hakan Calhanoglu riesce a superare in rimonta il Monaco nel primo test di un certo livello in vista della prossima stagione. Alla rete iniziale di Maghnes Akliouche rispondono nella ripresa Lautaro Martinez e Yoan Bonny. Rivedi gli highlights nel video a fondo pagina. 

VIDEO - Gli highlights di Monaco-Inter
Sezione: Web Tv / Data: Sab 09 agosto 2025 alle 00:20
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
