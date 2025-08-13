Altro rinforzo per la neonata Inter U23 di Stefano Vecchi, che si è assicurata Antonio David, laterale mancino classe 2004, prelevandolo dal Cesena con la formula del prestito con diritto di riscatto. 

Sezione: Inter U23 / Data: Mer 13 agosto 2025 alle 11:40
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print