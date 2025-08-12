Il futuro di Ademola Lookman resta in bilico, ma lo scenario si sta lentamente spostando verso una sua permanenza all’Atalanta. L’Inter, da settimane principale candidata al suo acquisto, non ha ancora trovato l’accordo con il club bergamasco e lo stallo della trattativa ha spinto la dirigenza nerazzurra a concentrarsi su altre priorità di mercato, come il nuovo centravanti (in cima alla lista il brasiliano Rodrigo Muniz del Fulham).

Secondo La Gazzetta dello Sport, se i milanesi dovessero definitivamente sfilarsi e nessun altro club - in Italia o in Europa - dovesse farsi avanti, la Dea potrebbe valutare l’ipotesi di trattenere l’attaccante nigeriano. L’Atalanta, da parte sua, non ha mai fissato un prezzo ufficiale per il cartellino di Lookman, preferendo ricevere nuove offerte piuttosto che vincolarsi a una cifra già resa pubblica. Le proposte presentate finora da Marotta e Ausilio non hanno convinto.

Dietro questa strategia c’è anche la volontà di tutelare gli equilibri interni: accettare una cifra ritenuta troppo bassa creerebbe un pericoloso precedente per altri giocatori ambiti sul mercato. Nel frattempo, Lookman è assente dagli allenamenti da oltre una settimana, senza giustificazione scritta, e il club ha già applicato una decurtazione dello stipendio.

Se a inizio settembre fosse ancora a Bergamo, il nodo diventerebbe tecnico: il giocatore dovrà decidere se accettare un ruolo ai margini, rischiando mesi di inattività anche in vista della Coppa d’Africa, oppure riallacciare i rapporti con l’Atalanta. La situazione resta tesa, ma il muro contro muro finora non ha prodotto risultati.