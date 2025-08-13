Complice il cambio di allenatore, l'Inter avrà 'bisogno di un periodo di assestamento', secondo Juan Sebastian Veron. Che vede i nerazzurri in 'ritardo' rispetto al Napoli in ottica scudetto anche per alcune lacune della rosa presenti in tutti i reparti: "In difesa serve uno sprinter, in mezzo un'alternativa a Calhanoglu e in attacco un giocatore che dia imprevedibilità, se non arriva Lookman", il pensiero della Brujita alla Gazzetta dello Sport. 

