Dopo il trasferimento in prestito secco al Lumezzane, Matteo Motta ha pubblicato su Instagram il suo personale arrivederci all'Inter, contenuto in un messaggio carico a livello emotivo: "Sono arrivato all’Inter a soli 12 anni, con una valigia piena di sogni e la voglia di dare tutto - l'inizio della lettera -. Da quel giorno è iniziato un viaggio fatto di impegno, sacrifici e crescita, un percorso che mi ha visto passare dall’essere un ragazzino con il cuore pieno di speranze a un uomo pronto ad affrontare nuove sfide.



Otto anni possono sembrare tanti, ma per me sono volati tra allenamenti, trasferte, momenti di gioia e momenti più duri. Ho imparato che dietro ogni traguardo ci sono rinunce silenziose, ore di lavoro che nessuno vede, scelte difficili e la capacità di rialzarsi quando qualcosa non va come previsto. Ho messo tutto me stesso in questo cammino, sapendo che ogni passo aveva un senso e mi stava preparando per quello che verrà.



A 20 anni sento di lasciare un pezzo importante di me, ma non come chi chiude una porta: parto portandomi dietro ogni ricordo, ogni lezione, ogni emozione che mi ha formato. Questo non è un addio, ma un passaggio naturale verso un nuovo capitolo, con la stessa passione e la stessa determinazione che mi hanno accompagnato fin dal primo giorno.



Perché alla fine, quello che resta, è l’amore per ciò che si fa e la certezza che il viaggio è appena iniziato. Ciao Inter".