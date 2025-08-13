Ottimo risultato per Sportitalia, che ieri sera ha trasmesso in esclusiva l'amichevole Monza-Inter. Secondo quanto riportato da Calcio & Finanza, infatti, la partita ha registrato uno share medio del 3,1%, pari a 417mila spettatori medi e una daily reach di 1.069.230 individui.

Monza-Inter è stato il nono programma più visto in Italia per ascolto medio, superando divesri canali generalisti. Inoltre sono stati registrati 500.000 contatti su Httvb, 140.000 sull’App Sportitalia e 80.000 sul sito ufficiale.