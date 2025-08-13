"E' normale non essere ancora al 100%, ma credo che la condizione fisica arriverà al massimo. Una vittoria, anche se ai rigori, è sempre una vittoria. E' sempre molto importante vincere. Abbiamo ribaltato la partita, come successo col Monaco, questo è il frutto di una grande mentalità vincente. E' una cosa su cui lavoriamo e che ci caratterizza". Così Francesco Pio Esposito, parlando a Sportmediaset, a margine della partita vinta ai rigori dall'Inter sul campo del Monza. Una sfida in cui il classe 2005 ha lasciato il segno con un grande gol di tacco.

Incalzato da Sky Sport, l'attaccante ha aggiunto: "Tutti i giorni cerco di rubare qualcosa a Lautaro e Thuram perché sono due fenomeni, due giocatori incredibili, per fame e voglia di migliorarsi. Hanno l’umiltà di allenarsi sempre al 200%. Io sto cercando di fare il mio massimo in ogni occasione, e sto provando a farlo dal primo secondo che ho indossato questa maglia. Giocare con questi campioni rende le cose più facili"-