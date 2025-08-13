Per il momento l'Atalanta non fa un prezzo ufficiale di Ademola Lookman. La Dea, come evidenzia il Corriere di Bergamo, attende nuove offerte ufficiali, che siano superiori a quella da 45 milioni rifiutata all'Inter. L'Inter in queste ore si sta muovendo con l'entourage del calciatore per preparare un rilancio e battere la concorrenza del Napoli. Marotta non andrà oltre i 50 milioni e aspetta un segnale per capire se basteranno.