Dai sondaggi delle scorse settimane ai primi contatti ufficiali delle ultime ore. Il Liverpool si sta muovendo concretamente per Giovanni Leoni, a lungo obiettivo dell'Inter. Come aggiorna Sportitalia, il Parma continua a partire da una richiesta di 40 milioni di euro e intanto sta già cercando sul mercato il sostituto del difensore classe 2006.