Rimangono solo i Glasgow Rangers tra il Club Brugge e il mega girone di Champions League. Ieri i belgi hanno superato in casa in rimonta nella ripresa da 0-2 a 3-2 il Salisburgo, bissando la vittoria per 1-0 in Austria nel match d'andata. Aleksandar Stankovic ha iniziato dalla panchina, subentrando al 68' a Ludovit Reis.

Adesso il doppio confronto con gli scozzesi, nella speranza che per il canterano dell'Inter, ceduto questa estate con diritto di recompra, si spalanchino le porte del torneo più importante.