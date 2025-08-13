Si scalda la passione per il calcio a meno di due settimane dall'inizio del campionato. Per quanto concerne i dati sugli abbonamenti, come riferisce Calcio e Finanza, Inter e Roma si trovano davanti a tutti con circa 40.000 tessere vendute per la stagione pronta a iniziare. Il Milan si trova al terzo posto con 32mila tessere vendute, un po' meno rispetto a quelle dell'anno scorso. Il Genoa ha 28mila abbonati, quinta la Lazio con 27.700.

Pisa e Sassuolo chiudono la classifica degli abbonamenti della Serie A.

LA TOP CINQUE DEGLI ABBONAMENTI

1) Inter – 40.000

2) Roma – 40.000 (sold out)

3) Milan – 32.000 (sold out)

4) Genoa – 28.101 (sold out e record)

5) Lazio – 27.700