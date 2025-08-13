Quello di Santiago Hezze è un nome che l'Inter sta valutando in chiave mercato, e in attesa di vederlo all'opera lunedì in occasione dell'amichevole di Bari, secondo la stampa greca potrebbe anche avanzare un'offerta all'Olympiacos. Ma secondo il portale Athletiko, il club del Pireo difficilmente rinuncerà al centrocampista argentino, in quanto José Luis Mendilibar lo considera indispensabile in rosa ed è uno dei pochi calciatori che trova quasi sempre un posto da titolare. È il pilastro del centrocampo dei biancorossi e il tecnico basco conta su di lui in diversi aspetti del gioco.

L'Olympiacos è al completo a centrocampo, tuttavia la presenza di Hezze è considerata essenziale. L'entità dell'offerta dell'Inter giocherà sicuramente un ruolo, se dovesse arrivare, ma lo scenario in cui l'Olympiacos dovesse accettare ha ben poche possibilità di concretizzazione.