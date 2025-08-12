L'assenza dalla lista dei convocati per la finale di Supercoppa Europea in programma domani sera a Udine tra il asuo PSG e il Tottenham è stato un messaggio chiaro del club nei confronti di Gianluigi Donnarumma, sul cui futuro le speculazioni ormai sono aquasi incontrollate. A parlare di quanto accaduto è lo stesso portiere, attraverso un lungo messaggio sui social attraverso cui dà l'addio ai tifosi:

“Dal primo giorno che sono arrivato, ho dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Paris Saint-Germain. Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato.

Spero di avere ancora l’opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parc des Princes e salutarvi come meritate. Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non li dimenticherò mai. Porterò sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa“.

Ai miei compagni – la mia seconda famiglia – grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso. Sarete sempre miei fratelli. Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso. Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso. Grazie, Parigi“.

Secondo quanto raccolto, il futuro di Donnarumma dovrebbe essere al Manchester City non appena Ederson si trasferirà al Galatasaray come tutto già impostato. Pep Guardiola ha deciso di rompere gli indugi per evitare aste il prossimo anno.