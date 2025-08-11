Tre acquisti veramente significativi, quelli ufficializzati dal Monza proprio alla vigilia dell'amichevole contro l'Inter, in programma domani sera a Monzello. Il club biancorosso ha messo sotto contratto Delli Carri, Azzi e Ravanelli. Si tratta di tre profili acquistati per spostare gli equilibri e provare a risalire in Serie A. Magari saranno all'opera già contro l'Inter.